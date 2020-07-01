Кабмин уволил четырех заместителей министра образования

О постановлении стало известно 1 июля.

Кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министра образования, а также принял ряд других кадровых назначений.

Об этом написал представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на странице в Facebook.

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В частности, с должностей заместителей главы Минобразования были уволены:

Юрий Полюхович (первый заместитель);

Петр Коржевский;

Егор Стадный;

Максим Ярмистый.

Кроме этого были уволены:

Геннадий Заболотный - с должности заместителя Министра Кабмина;

Павел Полянский - с должности государственного секретаря Минобразования;

Максим Малашкин - с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины;

Александр Погорелый - с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

Владислав Машкин - с должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, возле Кабинета министров более 70 представителей студенческих организаций требовали освободить новоназначенного Сергея Шкарлета с должности и.о. министра образования и науки Украины.

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