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Кабмин уволил четырех заместителей министра образования

23:56, 01 июля 2020
Политика
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Кабмин принял новые кадровые решения / Фото УНИАН

Об этом написал представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на странице в Facebook.

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В частности, с должностей заместителей главы Минобразования были уволены:

  • Юрий Полюхович (первый заместитель);
  • Петр Коржевский;
  • Егор Стадный;
  • Максим Ярмистый.

Кроме этого были уволены:

  • Геннадий Заболотный - с должности заместителя Министра Кабмина;
  • Павел Полянский - с должности государственного секретаря Минобразования;
  • Максим Малашкин - с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины;
  • Александр Погорелый - с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
  • Владислав Машкин - с должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, возле Кабинета министров более 70 представителей студенческих организаций требовали освободить новоназначенного Сергея Шкарлета с должности и.о. министра образования и науки Украины. 

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