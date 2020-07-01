Кабмин уволил четырех заместителей министра образования
23:56, 01 июля 2020Политика
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О постановлении стало известно 1 июля.
Кабмин принял новые кадровые решения / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины уволил четырех заместителей министра образования, а также принял ряд других кадровых назначений.
Об этом написал представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на странице в Facebook.
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В частности, с должностей заместителей главы Минобразования были уволены:
- Юрий Полюхович (первый заместитель);
- Петр Коржевский;
- Егор Стадный;
- Максим Ярмистый.
Кроме этого были уволены:
- Геннадий Заболотный - с должности заместителя Министра Кабмина;
- Павел Полянский - с должности государственного секретаря Минобразования;
- Максим Малашкин - с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины;
- Александр Погорелый - с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- Владислав Машкин - с должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины.
Как сообщал ранее УНИАН, возле Кабинета министров более 70 представителей студенческих организаций требовали освободить новоназначенного Сергея Шкарлета с должности и.о. министра образования и науки Украины.
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