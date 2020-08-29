Подробности возможных перемен в правительстве Арахамия не уточнил.

Кадровые перестановки в Кабинете министров возможны, считает глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Я не исключаю, думаю, что к осени точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Два-три министерства, думаю. Какие, говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать", - сказал Арахамия.

Он уточнил, что изменения возможны в экономическом блоке Кабмина и пояснил, почему.

"У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком. Нужны люди, которые не просто обладают видением и программами, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь. У нас самая большая беда - огромнейшая бюрократия во всех процессах", - сказал нардеп.

Кабмин Шмыгаля: что известно

Денис Шмыгаль стал премьер-министром 4 марта 2020 года, сменив на этом посту Алексея Гончарука.

Осенняя сессия Верховной Рады: сроки и подробности

Во вторник, 1 сентября, в 12:00 начнется четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва. Она продлится до 22 января 2021 года.

Согласно календарному плану работы парламента, десять недель Верховная Рада будет работать в режиме пленарных заседаний, еще 7 недель народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах), а для работы с избирателями отведено четыре недели.

Какие проекты законов будут рассматривать депутаты - рассказали в "Слуге народа".

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Автор: Юрий Годован