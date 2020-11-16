На совещании с представителями правительства обсудили сложившуюся из-за нарушения карантина выходного дня ситуацию.

Мэров городов, представителей Министерства здравоохранения и эпидемиологов собрали на онлайн-совещание, инициированное заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко.

Об этом сообщают "Украинские новости".

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На совещании с представителями правительства обсудили сложившуюся из-за нарушения карантина выходного дня ситуацию, а также нормы и правила продления карантина.

Сообщается, что на совещании присутствовал также премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ссылаясь на участников встречи, издание пишет, что "сам факт организации такого разговора они воспринимают положительно. До того правительство не вело диалога с местными властями".

Напомним, ранее ряд мэров отказались выполнять распоряжение Кабмина о введении карантина выходного дня, аргументируя свое решение тем, что дополнительные ограничительные меры негативно скажутся на экономике. Среди городов-нарушителей оказались, в частности, Львов, Одесса, Черкассы, Славянск и Краматорск. Некоторые из мэров-нарушителей также присутствовали на совещании.

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Автор: УНИАН