Внешнеполитическое ведомство отреагировало на очередное нарушение Россией суверенитета Украины.

Министерство иностранных дел выразило решительный протест МИД РФ в связи с направлением так называемого «гуманитарного конвоя» на временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый «гуманитарный конвой» для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины», - сообщили в МИД.

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Перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» и закрытые Украиной пункты пропуска «Изварино» и «Успенка». При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в частности двусторонними международными договорами.

«Учитывая эти противоправные действия Министерству иностранных дел Российской Федерации отправлена нота протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонние договора, ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска», - отмечается в заявлении.

"Гумконвои России": что известно

Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои».

Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».

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Автор: Юлия Петриченко