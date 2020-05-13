Отозванного из Украины грузинского посла отправили на двухнедельный карантин

В Тбилиси дипломат сумел попасть через Минск.

Отозванного из Киева посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе отправили на обязательный двухнедельный карантин.

Об этом сообщили в грузинском МИД, передает издание "Новости-Грузия".

Там пояснили, что Шарашенидзе выехал из Киева в Минск, а оттуда вылетел в Тбилиси.

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"Посол прибыл в Тбилиси вчера. Как и все пассажиры, прибывающие в международный тбилисский аэропорт, он пройдет двухнедельный обязательный карантин под наблюдением медиков", - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, ранее Грузия решила отозвать своего посла из Украины после назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. При этом грузинские власти заверили, что речь о разрыве дипломатических отношений между странами не идет.