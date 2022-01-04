Теперь ей восемь недель придется пользоваться костылями.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что сломала ногу из-за гололеда.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Читайте такжеРабинович заклеил себе рот в прямом эфире (видео)"Вселенная решила, что я должна немного притормозить. Сломала ногу. 11 лет назад эту бедную ногу я сломала на лыжах, а тут просто гололедица... Теперь восемь недель - костыли", - отметила парламентарий.

В комментариях под своим сообщением Геращенко добавила, что ранее она уже ломала эту ногу, из-за чего тогда набрала 10 лишних килограммов.

Других подробностей, как произошел такой инцидент, нардеп не привела.

Напомним, в октябре 2021 года Давид Арахамия пришел в парламент с перебинтованной правой рукой после выездного заседания СН в Трускавце, где он сыграл диджейский сет как DJ David Braun.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что сломал руку, катаясь на багги.

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