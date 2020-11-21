Президент Владимир Зеленский призывает молодежь принять участие в масштабном всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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«Просмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь!» - сказал глава государства.
Во флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.
«С десятью победителями увидимся в День Независимости, в 30-ю годовщину Украины», - добавил Зеленский.
Правила участия:
- - записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что значит именно для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь страны к лучшему;
- - разместить видео на своей странице в социальной сети Facebook или Instagram или отправить по адресу: ukrainenow.videos@gmail.com;
- - в заметке тегнуть страницу @UkraineNOW;
- - поставить хэштег #IamUkraineNow;
- - поставить «лайк» сообщения о конкурсе и подписаться на страницу @UkraineNOW.
Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с Президентом в день 30-й годовщины независимости Украины.
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