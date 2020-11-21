Президент призывает молодых людей принять участие во флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине.

Президент Владимир Зеленский призывает молодежь принять участие в масштабном всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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«Просмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь!» - сказал глава государства.

Во флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.

«С десятью победителями увидимся в День Независимости, в 30-ю годовщину Украины», - добавил Зеленский.

Правила участия:

- записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что значит именно для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь страны к лучшему; - разместить видео на своей странице в социальной сети Facebook или Instagram или отправить по адресу: ukrainenow.videos@gmail.com; - в заметке тегнуть страницу @UkraineNOW; - поставить хэштег #IamUkraineNow; - поставить «лайк» сообщения о конкурсе и подписаться на страницу @UkraineNOW.

Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с Президентом в день 30-й годовщины независимости Украины.

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Автор: Виктория Токарева