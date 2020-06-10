Россия пыталась реализовать проект "мягкой федерализации" в Украине – СБУ

В СБУ заявили, что коррупция часто используется как элемент гибридной войны против Украины.

Россия пыталась реализовать проект «мягкой федерализации» Украины, в рамках которого планировалось подкупать депутатов местных советов для принятия решений об экономической автономии территорий.

Как сообщает пресс-центр СБУ, об этом говорится в статье заместителя руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергея Пуня для отечественных СМИ.

По его словам, после реформы СБУ должна сохранить действенные инструменты противодействия коррупции, которая часто используется как элемент гибридной войны против Украины.

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«Коррупция - это, в частности, одна из угроз национальной безопасности и элемент гибридной войны против Украины. Ведь российские спецслужбы (и не только они) вполне способны использовать коррупционные инструменты в своих целях», - подчеркнул Пунь.

Он привел пример, когда со стороны РФ были активные попытки реализовать проект «мягкой федерализации» Украины. В рамках этого проекта планировалось подкупать депутатов местных советов для принятия решений об экономической автономии территорий.

По словам Пуня, противодействие таким проявлениям должно носить комплексный характер, а СБУ -

должно применять методы спецслужб. «Такая работа очень глубокая и тонкая. И это, однозначно, парафия Службы безопасности. Поэтому на первый план выходит, собственно, не столько коррупционное правонарушение, сколько разведывательно-подрывная деятельность , - подчеркнул он.

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По убеждению Пуня, расследованием коррупционных преступлений, действительно, должны заниматься антикоррупционные органы, но те вопросы, которые касаются государственной безопасности, следует оставить в компетенции СБУ. При этом должна существовать конструктивная кооперация между СБУ и антикоррупционными органами.

В СБУ напомнили, что проект закона «О Службе безопасности Украины» подан президентом в парламент 10 марта. Он содержит системные нововведения, которые позволят спецслужбе перейти на качественно иной уровень в своей деятельности.

В мае Верховная Рада рассмотрела проект закона и направила на повторное первое чтение в комитетах. Сейчас работа над текстом проекта продолжается на базе профильного комитета ВР с привлечением экспертных представителей международных партнеров и общественного сектора.

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