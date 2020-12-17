Парламентарий отметил негативную роль нынешнего директора НАБУ, но считает, что в провале борьбы с коррупцией винить нужно не только его.

Назначение Артема Сытника директором НАБУ было ошибкой, борьба с коррупцией в Украине провалена и нужно принимать комплексные меры для того, чтобы ускорить решение проблемы.

Об этом в комментарии Капиталу заявил депутат Европарламента от Чехии Микулаш Пекса.

"Борьба с коррупцией - это, прежде всего, системные меры. Государство должно управляться прозрачно, эффективно публикуя все важные данные о государственных закупках, спонсировании политических партий, лоббистских собраниях и т.д. Отсрочка принятия таких мер и их реализации в Украине кажется серьезной проблемой и должна ускориться", - заявил депутат.

Парламентарий отметил негативную роль нынешнего директора НАБУ, но считает, что в провале борьбы с коррупцией винить нужно не только его.

"Я считаю назначение господина Сытника ошибкой, однако, в системном провале виноват не только он", - заявил европарламентарий, отметив, что в целом за антикоррупционные реформы несут ответственность законодатели.

По мнению депутата, Украина не сможет в один момент решить проблему коррупции - нужно последовательные и постоянные усилия.

"Для решения проблемы не существует серебряной пули, просто нужно последовательно и настойчиво внедрять меры для улучшения системы в целом. Например, 15-20 лет назад у нас в Чехии были серьезные проблемы с финансированием политических партий. Наша партия начали использовать прозрачные предвыборные счета для обеспечения общественного контроля над финансами партии. Другим партиям пришлось последовать этому примеру, чтобы избежать публичной критики за лицемерие. Из-за этого давления позже такая практика была закреплено в законе как обязательное обязательство для всех политсил", - рассказал Пекса.

Напомним, 16 декабря истек трёхмесячный срок, который отвел КС на приведение ситуации с НАБУ в соответствие с Конституцией. Тем не менее, Артем Сытник остается во главе этого органа, несмотря на решение Конституционного суда о неконституционности его назначения и критику по поводу неэффективности работы бюро в целом.

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Автор: УНИАН