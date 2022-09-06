У Путина пока не ожидают улучшения отношений с Великобританией.

В Кремле прокомментировали назначение Элизабет Трасс на должность премьер-министра Великобритании. Особого оптимизма эта новость России не добавляет.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишет пропагандистское "РИА Новости".

"Ничего хорошего о нас она не говорила. Более того, можно сказать с сожалением, что ее заявления были агрессивными в наш адрес, недружественными и неконструктивными. Исходя из этого можно предположить, что особо ничего не изменится в ближайшей перспективе", - заявил Песков. Видео дня

Более того, пресс-секретарь Путина заявил, что Москва не отвергает ухудшение отношений с Лондоном "ввиду непредсказуемости" "иррациональных" шагов Великобритании.

"Нужно быть готовыми к любому развитию событий", – добавил Песков.

Как известно, 5 сентября министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрали новым лидером правящей Консервативной партии.

Она неоднократно заявляла, что будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

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