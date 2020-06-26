Дубинский рассказал, почему в масштабном наводнении в Карпатах виноваты не дожди, а Яценюк

По его словам, ответственность за происходящее в Карпатах лежит на власти и предыдущей, и нынешней.

Причиной наводнения в Карпатах является не обильные осадки, а разрушенная при Арсении Яценюке система космического мониторинга лесных насаждений.

Читайте такжеВ Черновцах подсчитали убытки от масштабного наводнения (видео)

Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил народный депутат Александр Дубинский. «После Майдана пришедшая к власти партия «Народный фронт» во главе с Арсением Яценюком разрушила систему космического мониторинга лесных насаждений, которая была создана при Януковиче. Создана с прагматичной целью – контролировать вырубки и понимать, сколько зарабатывают лесники, сколько они могут занести начальнику лесхоза и дальше в самые высокие кабинеты. Чтобы никому не заносить, Арсений Петрович с соответствующей ему легкостью и элегантностью эту систему уничтожил, и началась тотальная вырубка леса с последующим вывозом в Евросоюз и перепродажей леса на экспорт», - заявил нардеп.

По его словам, ответственность за происходящее в Карпатах лежит на власти и предыдущей, и нынешней.

«Уже почти полгода во главе Лесагентства находится Андрей Заблоцкий, который не сделал ровным счетом ничего, чтобы остановить коррупцию в лесном агентстве и лесхозах. Как были там коррупционеры, так и остались. Как продавался так называемый «деловой лес», из которого потом делают дорогостоящую мебель и другие изделия, так и продается», - возмутился Дубинский.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль говорит, что причиной паводков являются дожди, а не вырубленные леса.

«Власть не хочет признавать, что в Украине идет варварская вырубка леса, которую нужно прекращать. Но делать это никто не собираются, наоборот, они продолжают на этом зарабатывать. В Кабмине понимают, что их дни сочтены и потому хотят как можно больше денег заработать, в том числе и на контрабанде леса», - считает народный депутат.

Кроме того, он напомнил о принятом решении о проведении инвентаризации всего лесного хозяйства Украины.

«Очень скоро мы увидим колоссальную борьбу за управление государственными земельными ресурсами, которые перейдут в ОТГ. Потому что с 24 октября, если на участке леса нет, то земля должна будет передана в госземресурсы. А потом эти земли будут приватизированы или раскуплены в рамках закона о создании рынка земли. Это масштабная схема, на которую будут выделяться огромные бюджеты», - прогнозирует Александр Дубинский.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram