В украинских реестрах земельный участок указан за тетей депутата Лидией Одарченко 1937 года рождения.

Народный депутат из "Слуги народа" Андрей Одарченко строит многоэтажку в курортном селе Межводное на территории оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сюжете Секретных материалов на 1+1.

Читайте такжеУ Зеленского ответили на хейт вокруг вышиванки-косоворотки, а ее создатель объяснил дизайнПо данным журналистов, земля давно принадлежит тете депутата, но сам он в 2018 году официально просил разрешения на застройку уже у власти оккупанта с формулировкой: "повысить инвестиционную привлекательность региона".

Публичные слушания, на которых рассмотрели письменные обращения нардепа и его брата на включение земли в зону застроек состоялись 6 апреля 2018 года, уточняют авторы сюжета.

Согласно данным онлайн-карт, в 2009 году участок пустовал. В прошлом году там появилась многоэтажка с мансардой на 600 квадратных метров.

"Судя по внешнему виду, это гостиница. Она в пешей доступности к берегу моря. Это действительно ценный участок с оценочной стоимостью в российских кадастрах в около 2 миллиона российских рублей. Но мы прекрасно понимаем, что на рынке эта земля стоит в разы дороже", – рассказал руководитель Антикоррупционного блока участников АТО Антон Сосницкий.

В украинских реестрах земельный участок числится за тетей депутата Лидией Одарченко 1937 года рождения. Расследователи говорят, что она раньше была участницей в его бизнесе, а когда-то даже давала племяннику в долг 3 миллиона гривень.

Фамилия владельца многоэтажки пока неизвестна, говорят журналисты. В декларации "слуги" объектов недвижимости или незавершенного строительства вообще нет.

Депутат на звонки журналистов не отвечает.

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Автор: Яна Ставская