Вопросом безопасности учебного процесса должны заниматься местные органы власти, отметили в парламенте.

Новый учебный год в Украине начнется 1 сентября и продлится до 28 июня 2024 года.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Областным военным администрациям с участием учредителей учебных заведений обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации безопасности в каждой отдельной административно-территориальной единице. Хочу подчеркнуть! Самое главное - это вопрос безопасности детей и образовательного процесса", - отметил глава правительства.

Также Шмыгаль добавил, что вопросом безопасности учебного процесса должны заниматься местные органы власти, и они имеют для этого соответствующий финансовый ресурс.

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"Построение комфортных и качественных укрытий - это вопрос номер один, который мы ставили перед громадами. Средства для этого были выделены. Это 1,5 млрд гривень. Местные власти и громады играют в этих решениях главную роль. Еще раз хочу подчеркнуть: главное - это безопасность детей", - сказал Шмыгаль.

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Как сообщал УНИАН, в Украине укрытиями обеспечено 67,8% учебных заведений.

По состоянию на середину июня к образовательному процессу в очной форме обучения по показателям обеспеченности участников образовательного процесса объектами фонда защитных сооружений гражданской защиты готовы 19 125 объектов и зданий учебных заведений. Это позволяет обеспечить укрытие 4 млн 652,41 тыс. участников образовательного процесса.

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