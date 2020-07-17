"Happy Birthday, Frau Angela!": Зеленский поздравил Меркель с 66-летием

Зеленский выразил благодарность Меркель за всестороннюю поддержку Украины на международной арене.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с 66-м днем рождения.

Соответствующее поздравление Зеленский разместил в Twitter.

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Он выразил ей благодарность за всестороннюю поддержку Украины на международной арене.

"С днем рождения, фрау Ангела Меркель! Желаю крепкого здоровья и устойчивости и выдержать все невзгоды пандемии. Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене. Отношения между Германией и Украиной станут только сильнее с годами", - говорится в опубликованном сообщении.

В конце мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении России необходимо сохранить.

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