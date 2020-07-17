"Happy Birthday, Frau Angela!": Зеленский поздравил Меркель с 66-летием
12:16, 17 июля 2020Политика
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Зеленский выразил благодарность Меркель за всестороннюю поддержку Украины на международной арене.
Фото REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с 66-м днем рождения.
Соответствующее поздравление Зеленский разместил в Twitter.
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Он выразил ей благодарность за всестороннюю поддержку Украины на международной арене.
"С днем рождения, фрау Ангела Меркель! Желаю крепкого здоровья и устойчивости и выдержать все невзгоды пандемии. Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене. Отношения между Германией и Украиной станут только сильнее с годами", - говорится в опубликованном сообщении.
В конце мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политику санкций в отношении России необходимо сохранить.
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