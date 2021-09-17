По словам Алексея Данилова, на сегодня есть информация, что определенные граждане Франции, Венесуэлы, Сербии и других стран намерены приехать на оккупированные территории.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупреждает всех иностранных должностных лиц и депутатов отказаться от участия в наблюдении за выборами в Государственную думу Российской Федерации на оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сообщил во время брифинга по результатам заседания СНБО.

"Мы хотим предупредить всех иностранных граждан, которые хотят участвовать в этом фарсе на территории Донецкой и Луганской областей и на территории Крыма. Если они там появятся в качестве официальных наблюдателей или каких - то других лиц во время выборов, независимо от того, будут ли они сенаторами, будут ли они какими - то другими должностными лицами, или будут иметь тот или иной иммунитет, - они обязательно, мы предупреждаем, будут под санкциями нашей страны", - сказал он.

Читайте также"Вас там примут": Данилов посоветовал представителям пророссийского телеканала "Наш" посетить Донецк и Луганск

"Мы не признаем, что территория Крыма является территорией Российской Федерации, и мы четко понимаем, что происходит на территории Донецкой и Луганской областей, там где сейчас уже сегодня заранее началось так называемое" голосование" в Государственную думу Российской Федерации", - отметил Данилов.

По его словам, на сегодня есть информация, что определенные граждане Франции, Венесуэлы, Сербии и других стран намерены приехать на оккупированные территории.

"Я еще раз настаиваю, что все они без исключения, несмотря на то, что будут под каким-то дипломатическим или иным иммунитетом, будут под санкциями нашей страны", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет национальной безопасности и обороны решил, что против всех организаторов выборов в Государственную думу Российской Федерации на украинских оккупированных территориях будут введены санкции. Санкции будут введены указом президента Украины Владимира Зеленского.

Автор: Виталий Саенко