Единичные случаи утечек информации случаются, но в МОУ оценивают ситуацию с информационной безопасностью высоко.

Украинское общество приучилось к определенной информационной культуре, это дало властям возможность избежать введения информационной цензуры в условиях войны. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила во время Всеукраинского форума "Лидерство женщин во время войны", пишет "Армияinform".

"Мы не ввели информационную цензуру, и это отмечают все партнеры. И это уникально во время такой войны. Вместе с тем мы смогли за год приучить общество к определенной информационной культуре. И даже если есть единичные случаи, когда есть утечка информации, ведь у нас многомиллионное государство", – сказала Маляр.

Заместитель министра подчеркнула, что за год полномасштабной войны "общая культура прыгнула непомерно далеко".

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"Нам есть чему учить другие страны", – уверена заместитель главы оборонного ведомства.

Цензура в Украине - какие меры предлагали

В апреле 2023 года ряд нардепов под видом борьбы с ботофермами предложили наказывать украинцев за критику власти в соцсетях.

Предложенным законопроектом предусматривалось введение штрафов а даже лишения свободы за сообщения в соцсетях, которые якобы наносят ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, национальной, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

Авторами законопроекта выступили скандальные нардепы Георгий Мазурашу и Сергей Кузьминых, а также Максим Павлюк, Михаил Лаба, Олег Арсенюк.

В середине июня Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде внести этот законопроект в повестку дня.

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