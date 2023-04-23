Авторы предлагают наказывать граждан за действия, не имеющие признаков госизмены.

Группа нардепов под видом борьбы с ботофермами предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей штрафы, исправительные работы и даже лишение свободы для граждан, осуществляющих в соцсетях под вымышленными именами "вмешательство в деятельность физических и юридических лиц", если "такие действия совершены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, национальной, государственной, экономической или информационной безопасности Украины".

В тексте законопроекта №9223 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за отдельные действия против основ национальной безопасности Украины", опубликованном на сайте ВР, "нарушителей", чья деятельность не будет иметь признаков госизмены, авторы предлагают штрафовать от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.

Те же действия, совершенные повторно или "по предварительному сговору группой лиц", или для осуществления влияния на принятие решений или совершение или не совершение действий государственными органами или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, будут наказываться ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

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Если действия способствуют повышению уровня социальной напряженности, нарушают конституционные права и свободы граждан или "иным образом угрожают нацбезопасности", однако не имеют признаков государственной измены, будут наказываться штрафом в размере от 750 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 1 года.

Такие же действия, совершенные в условиях военного положения, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

В пояснительной записке депутаты указывают, что законопроект направлен якобы на борьбу с ботами и не нарушает прав и свободы граждан: "К сожалению, соцсети не очень реагируют на сообщения о фейковых профилях и страницах, которые причастны к информационным атакам. Но эту проблему, наверное, стоит решать другими законодательными изменениями, которые позволят усилить позицию специально уполномоченных государством органов в коммуницировании с собственниками, руководителями (официальными лицами) соцсетей, других информационных платформ".

Что известно об авторах законопроекта №9223 - детали

Авторами скандального законопроекта от 19 апреля 2023-го №9223 выступают не менее скандальные нардепы Георгий Мазурашу и Сергей Кузьминых. Также указаны Максим Павлюк, Михаил Лаба, Олег Арсенюк.

Мазурашу был одним из авторов законопроекта о расстреле дезертиров и идеи введения платного выезда мужчин за границу во время войны, а его помощник еще в 2021-м был пойман на взятке. Кроме того, Мазурашу является ярым противником обслуживания на украинском. В начале апреля появилась информация, что депутат собирает подписи коллег под законопроектом об отмене базовой нормы закона о языке, которая гарантирует каждому предоставление услуг на украинском.

В то же время Кузьминых 28 января 2022 года правоохранители задержали во время получения взятки в 558 тысяч гривень. 20 мая ВАКС отпустил депутата под залог в 49600 тысяч гривень. Сейчас разоблаченный на коррупции нардеп имитирует законодательную деятельность.

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