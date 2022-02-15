Они ездят за границу по личным делам, а Рабинович не смог вернуться с Израиля – заболел COVID-19.

Сопредседатель главы фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко уверяет, что их депутаты не сбежали из Украины в связи с возможным вторжением России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, что по информации СМИ, около 20 депутатов его фракции выехали за границу. И в частности сегодня с утра не зарегистрировалось 27 депутатов.

Бойко заверил, что никто никуда не убегал, а кто-то, возможно, уехал по своим личным вопросам.

"Решили сбежать? Не сбежали, а по личным вопросам поехали", - сказал он.

При этом он сообщил, что сопредседатель главы фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович поехал в Израиль и заболел COVID-19, и тепер "его не пускают в самолет".

Отвечая на вопрос УНИАН по поводу того, что согласно информации СМИ, депутаты фракции уехали в европейские страны, в частности Испанию, Италию, Францию, а не в Россию, которую они поддерживают, кроме Олега Волошина, который по данным "Украинской правды" пересек границу на автомобиле с Беларусью, Бойко сказал: "Я такой статистики не знаю: в Европу или куда уехали".

"Знаю, Рабинович в Израиле. Это Европа или нет… А Волошин - в Беларуси? Для меня это новость", - отметил он.

При этом Бойко добавил: "У нас же не "суворовское училище". У нас же депутаты понимают, куда едут. У них достаточно жизненного опыта, чтобы понимать, куда ехать и для чего".

По поводу того, что сегодня в сессионном зале с утра не зарегистрировалось 27 депутатом из фракции "ОПЗЖ", Бойко ответил, что они "где-то здесь ходят, как обычно".

При этом он напомнил, что из других фракций также много депутатов не зарегистрировалось, в том числе из "Слуги народа".

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не смог назвать количество народных депутатов, которые сейчас находятся за границей.

13 февраля народный депутат Александр Дубинский заявил, что депутатам от "Слуги народа" запретили покидать страну.

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