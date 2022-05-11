Глава МИД признался, что партнеры неохотно соглашались на военную помощь, поэтому время было упущено.

Украина вела активные переговоры с партнерами по поставкам оружия еще до полномасштабного вторжения РФ, но партнеры неохотно соглашались. Время было потеряно.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии Politico.

Переговоры по оружию продолжались несколько месяцев перед вторжением РФ и в первые недели после начала войны.

Рассказывая о переговорах, Кулеба вспомнил разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в конце февраля.

"Я спросил его, что, возможно, наконец пришло время дать Украине ЗРК Patriot. Он сказал: "Дмитрий, в принципе, это может произойти. Но потребуется не меньше двух или трех месяцев, чтобы научить ваших людей, как их использовать", - сказал министр.

Кулеба отметил, что партнеры не ожидали затяжной войны, но ее ход мог быть другим, если бы Украина имела необходимое вооружение.

"Но если бы нас с самого начала услышали об оружии, если бы нам не приходилось часами и днями объяснять партнерам, почему нам нужно именно это оружие, а не другое, мы бы уже получили его и научили всех, и ситуация была бы совсем другой, было бы намного лучше. Мы все потеряли время и позволили Путину получить то, чего у него быть не должно", - заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что США "потратили недели", изучая старые советские запасы по всему миру, после этого сменили риторику и заговорили о возможном переходе Украины на западное оружие.

Министр отметил, что на саммите в Германии США убедили союзников "перевести Украину из советского оружия на оружие НАТО".

Как отмечает издание, анонимный источник в Пентагоне подтвердил, что Вашингтон совершил ошибку в отношении Украины.

"Украина добилась бы большего, если бы у них (наше - УНИАН) вооружение было на руках заранее. Им было бы гораздо проще тренироваться работать с ним и правильно внедрять его в свои боевые порядки", - сказал чиновник Пентагона.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил о переходе Украины в "принципиально новую фазу" - перевод Вооруженных сил на оружие и стандарты НАТО.

Того же дня Германия наконец одобрила передачу Украине тяжелого вооружения. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время саммита на американской авиабазе "Рамштайн" заявила, что Берлин выделит Украине 30 зенитных танков Gepard.

По примеру Германии тяжелое вооружение Украине начали передавать и другие страны.

Вас также могут заинтересовать новости: