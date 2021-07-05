Депутат Одесского городского совета от партии ОПЗЖ Владимир Корниенко получил удостоверение журналиста от Национального союза. Однако никаких его публикаций в открытом доступе найти не удалось.
Как пишет "Детектор Медиа", о получении удостоверения сам Владимир Корниенко написал на странице в Facebook. Он выложил соответствующие фото удостоверения и членского билета.
Как написал Корниенко, стать членом НСЖУ его пригласили друзья. Он пообещал, что будет бороться за права граждан, как делал это и раньше.
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"Журналист - это состояние души!!! Благодарен друзьям и единомышленникам, которые пригласили стать членом большой семьи журналистского сообщества!"– написал депутат.
В комментариях Владимира Корниенко попросили предоставить тексты, свидетельствующие о его журналистской работе. Депутат ответил, что их можно поискать, потому что их "достаточно". К тому же он анонсировал собственную авторскую программу на одном из региональных каналов.
Но вот журналистам из "Детектора медиа" не удалось найти ни одной публикации Владимира Корниенко. А в комментариях он ни одного текста так и не представил.
Как свидетельствуют данные Одесского городского совета, Владимир Корниенко - действующий депутат Одесского городского совета от ОПЗЖ. Окончил Одесский национальный политехнический университет и по специальности является инженером компьютерных систем. Был членом Молодежного совета, занимал должность заместителя председателя комиссии по взаимодействию с местным советом и исполнительным комитетом. В апреле 2020 года вошел в состав депутатской группы ОПЗЖ. В октябре 2020 года избран депутатом Одесского горсовета восьмого созыва.
Справка УНИАН. Национальный союз журналистов Украины является национальным всеукраинским творческим союзом, объединяющим журналистов и других работников СМИ которые профессионально занимаются журналистской, публицистической деятельностью. Цель Союза - способствовать развитию журналистики в Украине и защищать социальные, экономические, творческие интересы журналистов. Членами НСЖУ могут быть граждане Украины и других стран, которые достигли 18 лет и признающие Устав НСЖУ, Кодекс профессиональной журналистской этики, профессионально занимающихся журналистикой не менее одного года. При вступлении в НСЖУ претендент подает заявление, свои творческие материалы и рекомендации двух членов Союза журналистов.
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