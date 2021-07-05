Депутат также анонсировал свою новую "авторскую телепрограмму на одном региональном телевизионном канале".

Депутат Одесского городского совета от партии ОПЗЖ Владимир Корниенко получил удостоверение журналиста от Национального союза. Однако никаких его публикаций в открытом доступе найти не удалось.

Как пишет "Детектор Медиа", о получении удостоверения сам Владимир Корниенко написал на странице в Facebook. Он выложил соответствующие фото удостоверения и членского билета.

Как написал Корниенко, стать членом НСЖУ его пригласили друзья. Он пообещал, что будет бороться за права граждан, как делал это и раньше.

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"Журналист - это состояние души!!! Благодарен друзьям и единомышленникам, которые пригласили стать членом большой семьи журналистского сообщества!"– написал депутат.

В комментариях Владимира Корниенко попросили предоставить тексты, свидетельствующие о его журналистской работе. Депутат ответил, что их можно поискать, потому что их "достаточно". К тому же он анонсировал собственную авторскую программу на одном из региональных каналов.

Но вот журналистам из "Детектора медиа" не удалось найти ни одной публикации Владимира Корниенко. А в комментариях он ни одного текста так и не представил.

Как свидетельствуют данные Одесского городского совета, Владимир Корниенко - действующий депутат Одесского городского совета от ОПЗЖ. Окончил Одесский национальный политехнический университет и по специальности является инженером компьютерных систем. Был членом Молодежного совета, занимал должность заместителя председателя комиссии по взаимодействию с местным советом и исполнительным комитетом. В апреле 2020 года вошел в состав депутатской группы ОПЗЖ. В октябре 2020 года избран депутатом Одесского горсовета восьмого созыва.

Справка УНИАН. Национальный союз журналистов Украины является национальным всеукраинским творческим союзом, объединяющим журналистов и других работников СМИ которые профессионально занимаются журналистской, публицистической деятельностью. Цель Союза - способствовать развитию журналистики в Украине и защищать социальные, экономические, творческие интересы журналистов. Членами НСЖУ могут быть граждане Украины и других стран, которые достигли 18 лет и признающие Устав НСЖУ, Кодекс профессиональной журналистской этики, профессионально занимающихся журналистикой не менее одного года. При вступлении в НСЖУ претендент подает заявление, свои творческие материалы и рекомендации двух членов Союза журналистов.

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Автор: Виктория Гордиенко