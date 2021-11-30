Глава фракции считает, что "бюджетной ночи" не будет.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько народных депутатов поддерживают "ресурсный законопроект" и проект госбюджета на 2022 год.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге Арахамия отметил, что за "ресурсный законопроект" будет 230-235 голосов. Он добавил, что будут голосовать депутаты "нескольких фракций", но отказался называть каких именно. "Увидите на табло", - сказал он.

Что касается проекта госбюджета на следующий год, то, по прогнозам Арахамии, он наберет 245-250 голосов.

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В то же время, по его словам, есть риски, что голосование не состоится.

"Депутаты предупреждены, что, если такие риски сработают, тогда все январские праздники они будут праздновать в стенах ВР", - сказал председатель фракции.

"Поэтому, я считаю, что в стенах ВР, кроме работников столовой, которые не будут терять выручку, все остальные будут за то, чтобы проголосовать его послезавтра", - убежден Арахамия.

Госбюджет на 2022 год

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

2 ноября Верховная Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении.

Согласно документу, доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы - 1,442 трлн грн. Дефицит бюджета - 3,5% ВВП, что составляет 188 млрд грн.

Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга заложено 181,4 млрд грн, погашение - 393,3 млрд грн.

Среднемесячная зарплата составит 15,3 тыс. грн., потребительская инфляция достигнет 6,2%. Среднегодовой курс предусмотрен на уровне 28,6 грн за доллар.

Автор: Надя Пришляк