Профильный комитет рекомендует ВР поддержать законопроект об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде поддержать законопроект об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщает Информационное управление Аппарата ВРУ, законопроектом №5249 предлагается объявить амнистию и распространить ее действие в первую очередь на те категории осужденных, которые наиболее не защищены и уязвимы социально.

Кто сможет получить досрочное освобождение:

несовершеннолетние и женщины, а также мужчины, имеющие несовершеннолетних детей или детей, признанных лицами с инвалидностью;

лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп;

больные туберкулезом, онкологическими заболеваниями;

лица, достигшие пенсионного возраста и участники боевых действий.

Предполагается, что основными критериями для применения амнистии являются:

незначительная общественная опасность деяний, совершенных лицом, отбывающим наказание;

объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т. п), что существенно снижает опасность лиц, которых предлагается освободить от отбывания наказания;

значительный срок, отбытый осужденными лицами на момент провозглашения амнистии.

Решение о применении или неприменении амнистии будет приниматься судом в отношении каждого лица индивидуально.

Читайте такжеПорошенко подал в суд на Зеленского и расследователей из "пленки Медведчука"По сообщению Минюста, в случае принятия законопроекта предварительно будут подлежать освобождению 1046 человек. 135 осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы и другие наказания, не связанные с лишением свободы, неотбытую часть наказания сократят наполовину.

Кто не сможет получить амнистию:

лица, которым заменена смертная казнь на лишение свободы, и те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы;

правонарушители, имеющие две и более судимости за совершение умышленных тяжких и/или особо тяжких преступлений;

лица, осужденные за преступления против основ национальной безопасности Украины, террористический акт, бандитизм, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах;

те, кого осудили за преступление или преступления, повлекшие гибель двух и более лиц;

лица, которые в течение последних десяти лет получили амнистию или помилование и вновь совершили умышленное уголовное правонарушение, а также лица, совершившие преступления с использованием служебного положения (коррупционные преступления);

осужденные за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие смерть или тяжкое телесное повреждение потерпевшего, совершенное лицом в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Также Министерство юстиции считает целесообразным дополнить законопроект положениями о неприменении амнистии и по отношению к таким лицам:

которые осуждены за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 286-1 Уголовного кодекса;

осужденным за домашнее насилие и ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей;

лицам, наказанным за домогательства к ребенку для сексуальных целей;

те, кого осудили за незаконную деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей и за жестокое обращение с животными.

Комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект №5249 в первом чтении за основу, а альтернативный проект №5249-1 - отклонить. Члены комитета обратили внимание на то, что альтернативный проект содержит статью 2, которая предусматривает особенности применения амнистии к лицам:

которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины;

принимали непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения;

получили статус участника боевых действий.

Читайте такжеРоссия уже разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия-ДжапароваВ настоящее время действующим законодательством Украины уже определен перечень документов, подтверждающих отнесение лица к категории "участника боевых действий". Но перечень документов о категориях лиц, которые "защищали суверенитет и территориальную целостность Украины", еще не определен.

В случае принятия законопроекта в предложенной редакции появится правовая неопределенность, что в дальнейшем может привести к проблемам в правоприменении нормы, считают депутаты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что представитель омбудсмена рассказал об условиях для осужденных украинцев в РФ. Так, людей сажают в клетки, ставят на колени и применяют психотропы.

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Автор: Надя Пришляк