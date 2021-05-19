Слухи о российском гражданстве Аксенов назвал "плодом больного воображения депутатов и журналистов".

Новоизбранный народный депутат Андрей Аксенов, который одержал победу на выборах в Верховную Раду в 50-м округе, уверяет, что не имеет паспорта РФ.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода" в среду, 19 мая.

"По российскому паспорту. С юридической точки зрения наличие гражданства может доказать только наличие паспорта. Кто-то из вас видел мой российский паспорт? Нет паспорта - нет гражданства. А плоды больного воображения депутатов, журналистов, господа, вы же взрослые люди, научитесь думать", - заявил он.

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Что известно об Аксенове

Аксенов победил на промежуточных выборах, которые состоялись 28 марта в избирательном округе №50 в Донецкой области.

По информации некоторых СМИ, СБУ за 10 дней до выборов в 50-м округе якобы сообщила Центризбиркому о наличии у Аксенова российского паспорта и попросила принять меры в связи с этой информацией.

14 апреля заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко в ответе на депутатский запрос Владимира Арьева (фракция «Европейская солидарность») сообщил, что спецслужба не владеет подтвержденных данных о наличии у Аксенова паспорта гражданина РФ.

Также сообщалось, что следователями СБУ осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, в котором в том числе исследуются обстоятельства организации и проведения 11 мая 2014 года на территории Добропольского района Донецкой области незаконного референдума.

При этом в СБУ отметили, что подозрение Аксенову не вручали.

28 апреля Центральная избирательная комиссия сообщила о регистрации представителя партии «Порядок» Андрея Аксенова депутатом Верховной Рады Украины.

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Автор: Денис Прядко