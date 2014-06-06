Турчинов освободил Сюмар от должности заместителя секретаря СНБО

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов освободил Викторию Сюмар от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Сюмар была назначена заместителем секретаря СНБО 28 февраля 2014 года.

До этого назначения Сюмар была исполнительным директором Института массовой информации.

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Сегодня, 6 июня, на своей странице в Facebook она сообщила, что написала заявление об отставке.

"Написала заявление об увольнении по собственному желанию, как и обещала сразу после назначения. Задача было удержать ситуацию в переходный период. Теперь - информационную политику должна формировать команда избранного президента в АП. В такое время, когда люди ежечасно ожидают объяснений власти, все должно быть четко скоординировано на самом высоком уровне", - отметила Сюмар.

Подводя итоги своей работы в СНБО, она отметила, что главным ее достижением стало то, что украинские СМИ стали действительно украинскими.