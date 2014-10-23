Бойцы АТО смогут проголосовать на выборах только с решением суда
Проголосовать на парламентских выборах 26 октября в зоне проведения антитеррористической операции смогут 10 тысяч военнослужащих, которые успели изменить избирательные адреса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр обороны Степан Полторак.
Он пояснил, что те военнослужащие, которые успели изменить свои избирательные адреса в установленный законом срок, смогут проголосовать на ближайшем к месту их дислокации участке.
Также министр не исключил, что часть военнослужащих в зоне АТО сможет принять участие в выборах, получив соответствующее судебное решение.
“К сожалению, не принят закон (о возможности проголосовать всем военнослужащим в зоне АТО - УНИАН). Поэтому проблему мы решаем двумя путями. Мы внесли в реестр избирателей часть военнослужащих, но времени было мало. Другие военнослужащие подают в суды, чтобы отстоять свое право на голосование”, - сказал Полторак.
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Как сообщал УНИАН, в соответствии с календарным планом подготовки к выборам народных депутатов, подать заявления о временном изменении места голосования можно было по 20 октября.
По данным ЦИК, более 190 тыс. украинцев изменили место голосования без изменения избирательных адресов.
В АТО на востоке Украины принимает участие около 50 тыс. человек.