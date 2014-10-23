Бойцы АТО смогут проголосовать на выборах только с решением суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр обороны Степан Полторак.

Он пояснил, что те военнослужащие, которые успели изменить свои избирательные адреса в установленный законом срок, смогут проголосовать на ближайшем к месту их дислокации участке.

Также министр не исключил, что часть военнослужащих в зоне АТО сможет принять участие в выборах, получив соответствующее судебное решение.

“К сожалению, не принят закон (о возможности проголосовать всем военнослужащим в зоне АТО - УНИАН). Поэтому проблему мы решаем двумя путями. Мы внесли в реестр избирателей часть военнослужащих, но времени было мало. Другие военнослужащие подают в суды, чтобы отстоять свое право на голосование”, - сказал Полторак.

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Как сообщал УНИАН, в соответствии с календарным планом подготовки к выборам народных депутатов, подать заявления о временном изменении места голосования можно было по 20 октября.

По данным ЦИК, более 190 тыс. украинцев изменили место голосования без изменения избирательных адресов.

В АТО на востоке Украины принимает участие около 50 тыс. человек.