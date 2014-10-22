На конференции доноров Украина представит трехлетний план восстановления страны

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив.

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Как сообщили в пресс-службе президента, по его словам, план будет включать приоритеты развития страны на ближайшие 3 года, будет согласован со "Стратегией реформ – 2020" и принципами имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Как сообщал ранее УНИАН, в июле группа высокого уровня по вопросам координации международной помощи Украине приняла заключение, в котором отмечается, что международные доноры помогут Киеву подготовить программу развития Украины до 2016 года.