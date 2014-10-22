Россия намеренно задерживает обмен пленными, чтобы обострить ситуацию в Украине - правозащитница

Российская правозащитница, основатель интернет-проекта «Груз-200 из Украины в Россию» Елена Васильева обратилась к украинским женщинам с просьбой быть бдительными и не перекрывать дороги или протестировать перед воинскими частями с требованиями вернуть из плена их сыновей и мужей, сообщает Радио Свобода.

«Будьте мудрее во время акций протеста. Помните, что все действия попадут к российским зомботележурналистам. Это покажут на российских каналах, эта картинка играет против украинцев, против Украины. Не от украинского президента зависит, что украинцы в плену. Россия во главе со "злобным карликом" намеренно задерживает обмен пленных, чтобы разжечь украинские женские сердца», - сказала Васильева сегодня во Львове.

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Российская правозащитница, которая уже второй месяц ездит по украинскими городами и селами с мирной миссией, просит украинских матерей и жен, чьи сыновья и мужья в плену или погибли, обратиться с видеообращениями против войны к российским матерям, рассказать им свою печальную историю.

"Таким образом можно повлиять на сознание россиян, которые находятся под "постоянным зомбированием телевидения и верят в кремлевские глупости", убеждена правозащитница.

По данным Васильевой, в конфликте на территории восточной Украины погибли более 4500 российских военных.

Независимых подтверждений или отрицаний этих данных из других источников пока нет.