​Госкино запретило российские фильмы "Матч" и "Август. Восьмого"

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госкино. "Эти фильмы не находятся в широком прокате, но отмена государственной регистрации этих лент имеет важный символический характер. Поскольку они являются наиболее одиозными примерами современной российской пропаганды, направленной не только против украинского народа, но и против других, в частности, грузинского", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

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Согласно результатам экспертной комиссии при Госкино, эти фильмы запрещены для телевизионного показа, публичного коммерческого видео и домашнего видео на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Госкино запретило показ в Украине девяти фильмов российского производства.