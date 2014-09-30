Госкино запретило российские фильмы "Матч" и "Август. Восьмого"
Государственное агентство по вопросам кино (Госкино) отменило госрегистрацию российских фильмов "Матч" (режиссер Андрей Малюков, Россия, 2012 год) и "Август. Восьмого" (режиссер Джаник Файзиев, Россия, 2012 год).
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госкино. "Эти фильмы не находятся в широком прокате, но отмена государственной регистрации этих лент имеет важный символический характер. Поскольку они являются наиболее одиозными примерами современной российской пропаганды, направленной не только против украинского народа, но и против других, в частности, грузинского", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.
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Согласно результатам экспертной комиссии при Госкино, эти фильмы запрещены для телевизионного показа, публичного коммерческого видео и домашнего видео на территории Украины.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября Госкино запретило показ в Украине девяти фильмов российского производства.