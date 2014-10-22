Лидеры «Заступа» в Львове высадили калиновую аллею в память о погибших участниках АТО

21 октября, представители «Заступа» вместе с военными, которым удалось вернуться из зоны проведения АТО, провели благотворительную акцию «Дерево надежды»: высадили калиновую аллею на территории львовской СШ № 73.

«По древним украинским традициям, калина является оберегом, который дарили ребятам, которые шли на войну. Она должна была напоминать солдатам о родной земле. Поэтому аллея, которую мы сегодня высаживаем - это напоминание о героизме наших военных», - отметила Вера Ульянченко.

Директор учебного заведения Василий Нагорный говорит, что в школе всегда уделяли особое внимание патриотическому воспитанию детей.

«Я убежден, что аллея славы, которая благодаря «Заступа» появилась на территории нашей школы, только усилит патриотический дух школьников и будет напоминанием о наших героических воинов, которые погибли, защищая нашу страну», - отметил Василий Нагорный.

В тот же день, 21 октября, лидеры партии «ЗАСТУП» в рамках всеукраинского турне провели региональный форум политсилы во Львове. В мероприятии приняли участие более тысячи сторонников партии со всей области.

По словам одного из лидеров Владимира Хоменко, среди важнейших задач «Заступа» в новом парламенте - поддержка малых и средних фермерских хозяйств во время евроинтеграции. Кроме этого, партия выступает за создание благоприятных условий для объединения сельхозпроизводителей в кооперации и выхода национальных производителей на внешние рынки.

«Мы верим в Украину как в амбициозного игрока на мировом аграрном рынке. Однако считаем, что переходный период должен стать потрясением для отечественных сельхозпроизводителей. Бремя должно лечь на государство, которая должна приложить все усилия, чтобы во время вступления в ЕС были учтены и защищены интересы украинских аграриев», - отметил Владимир Хоменко.

Партия «ЗАСТУП» - это единственная политически активная сила на выборах в Верховную Раду, которая представляет интересы села и сельхозпроизводителей. «ЗАСТУП» разработал уникальную комплексную программу реформ «За родную землю!».