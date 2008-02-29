Тимошенко в субботу выздоровеет и даст пресс-конференцию

Завтра, 1 марта, в 13.00 состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, вход журналистов в Дом правительства через первый подъезд с ул. Грушевского, 12/2 (7-й этаж).

Аккредитация проводится по телефонам: 256-75-81, 256-75-82, 256-65-71.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО планировала выйти на работу не раньше понедельника, третьего марта. “После того, как премьер-министр перенесла на ногах грипп и ездила в командировку больная, у нее возникло осложнение, и сейчас она находится на больничном”, - сообщила пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.