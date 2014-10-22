Порошенко уволил Ставнийчук с должности советника президента
01:09, 22 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко своим указом № 819/2014 уволил Марину Ставнийчук с должности советника президента Украины - руководителя главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации президента Украины
Порошенко уволил Ставнийчук с должности советника президента
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
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Напомним, Виктор Янукович назначил Марину Ставнийчук своим советником в апреле 2011 года.
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