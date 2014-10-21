Евродепутат решил мобилизовать коллег для помощи украинским раненым и школьникам

О таком решении он сообщил в интервью собственному корреспонденту агентства УНИАН после того, как на прошлой неделе посетил восточный регион Украины.

"О том, что я увидел и услышал, я бы нигде не прочитал. Это помогло мне получить полное представление того, что происходит в Украине. Ситуация очень сложная и может обостриться, особенно в гуманитарном плане, с началом зимы", - сказал политик.

В этой связи Ауштрявичюс выразил убеждение, что политическая поддержка Украины со стороны Европы должна "найти практическое измерение" в плане гуманитарной помощи.

"Я соберу дополнительную информацию по протезированию конечностей, возможность создать клинику европейского уровня там, где можно более оптимально оказать помощь. Другой вопрос - помощь детям. Я думаю о возможности пригласить целые классы в европейские страны. Это надо решать как можно быстрее, чтобы они обошли холодную зиму, а это значит, что надо искать потенциальных доноров, страны, муниципалитеты, которые должны это делать", - объяснил свой замысел депутат Европейского парламента.

Читайте также2,5 тысячи украинских военных получили ранения за время АТОСам Ауштрявичюс намерен "сделать столько, сколько сможет". "Я постараюсь распространить эту информацию среди коллег с объяснением ситуации. Я буду разговаривать со своими коллегами в Литве и в других странах, где я буду, чтобы мы об этом думали и искали решение", - детализировал он возможные следующие шаги.

Политик отметил, что у него лично сложилось впечатление, что "мы начинаем забывать о ситуации в Украине, а она остается очень напряженной". "Обстрелы войск АТО, потери, гибель людей. Это большая проблема, но выглядит так, что мы привыкли к этому, и что она решается сама собой, но это не так. Надо сделать все возможное, говорить между собой и как можно скорей помочь Украине", - подчеркнул депутат ЕП.

Ауштрявичюс сообщил, что он побывал Днепропетровской области, был в Красноармейске и Краматорске и встречался как с представителями власти, так и со средствами массовой информации, неправительственными организациями, побывал в областной больнице, где "увидел собственными глазами тяжелые ранения бойцов Национальной гвардии и вооруженных сил Украины". "После встреч с медицинским персоналом стало понятным, что нужно сделать, чтобы помощь раненым была более эффективной", - подчеркнул он.