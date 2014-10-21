Завтра Кабмин рассмотрит реформу МВД и изменения в бюджет

16:52, 21 октября 2014
Политика
0

Также на завтрашнем заседании правительство предоставит разрешение Государственной фискальной инспекции провести ревизию использования бюджетных средств, выделенных для проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.

Фото УНІАН

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 22 октября, рассмотрит проекты закона и распоряжения правительства о реформе правоохранительных органов, а также внесет изменения в государственный бюджет на 2014 год, говорится в повестке дня работы правительства, опубликованной на сайте Кабмина.

Кроме того, правительство внесет изменения в состав Межведомственной комиссии по международной торговле и предоставит разрешение Государственной фискальной инспекции провести ревизию использования бюджетных средств, выделенных для проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.

Читайте такжеКабмин выделил 7 млн гривен на протезы раненым бойцам АТО

Отдельными пунктами повестки дня определены обсуждение Положения о Госагентстве по управлению зоной отчуждения и распределение взноса Украины в Чернобыльский фонд «Укрытие».

Как ожидается, заседание правительства начнется завтра, 22 октября, в 10.00 в здании Министерства внутренних дел.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter