Завтра Кабмин рассмотрит реформу МВД и изменения в бюджет

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 22 октября, рассмотрит проекты закона и распоряжения правительства о реформе правоохранительных органов, а также внесет изменения в государственный бюджет на 2014 год, говорится в повестке дня работы правительства, опубликованной на сайте Кабмина.

Кроме того, правительство внесет изменения в состав Межведомственной комиссии по международной торговле и предоставит разрешение Государственной фискальной инспекции провести ревизию использования бюджетных средств, выделенных для проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.

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Отдельными пунктами повестки дня определены обсуждение Положения о Госагентстве по управлению зоной отчуждения и распределение взноса Украины в Чернобыльский фонд «Укрытие».

Как ожидается, заседание правительства начнется завтра, 22 октября, в 10.00 в здании Министерства внутренних дел.