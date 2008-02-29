Регионалы намекают, что Тимошенко совсем не умеет ходить по магазинам

Нардеп-регионал Юрий Бойко в эфире «5 канала» заявил , что сейчас Украина получает газ по неизвестной цене.

«Сейчас мы имеем неизвестный газ, неизвестной цены», - цитирует Бойко сайт Партии регионов. На вопрос, по какой цене Украина будет платить за «долговые» 1,9 млрд. куб. м российского газа, Бойко ответил, что это неизвестно, и «поскольку нет документов, то на нас могут списать все, что угодно».

«Представьте, что вы пришли в магазин и набрали полную корзину товара, не спросив цену, - пояснил ситуацию Бойко, как он сам выразился, «на бытовом уровне». - И продавцу сказали, чтобы прислал счет вам домой. И руководство магазина вписало в этот счет все, что хотело, а вы, увидев его, поняли, что это совсем другая цена».

Бойко также вновь высказал мнение, что команда Юлии Тимошенко пытается создать новую газовую схему, чтобы заработать деньги на президентские выборы. «На переговоры ездят ее партнеры из корпорации «Итера», которая была причастна к делу Лазаренко. Там создается новая схема поставок, чтобы заработать деньги на президентскую кампанию», - сказал он.

«Сегодня идут высказывания высокопоставленных должностных лиц, что переговоры начинаются с «чистого листа». Но, учитывая, что в них принимает участие «Итера» и ИСД, мы можем сделать вывод, что схема будет другой», - отметил Юрий Бойко.