Порошенко: "Котла" на Луганщине нет, а Москаль уже свое получил

По его словам, данная информация была проверена и не подтвердилась. Выяснилось, отметил президент, что звонки о новом "котле" поступали из Донецка.

Порошенко считает, что такие действия направлены на деморализацию Украины с целью новых уступок - отступить и отдать территорию, сообщает ZN.ua.

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"Не будет этого", - заверил Порошенко.

Президент также добавил, что "Москаль уже свое получил", имея в виду тот факт, что губернатор Луганщины распространил информацию об окружении.

Ранее сообщалось, что 112 украинских военных попали в плен под Бахмутовкой, были раненые и контуженные.

При этом руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев подтвердил, что бойцы находятся в окружении, однако, по его словам, у них есть средства к отражению атаки.

Затем спикер СНБО Андрей Лысенко заявил, что все атаки в Бахмутовке удалось отбить, однако с потерями с украинской стороны.