Служба безопасности задержала двух боевиков «ДНР»

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух боевиков, которые участвовали в вооруженном противостоянии силам АТО, сообщает пресс-центр ведомства.

Установлено, что гражданин «Д», 1978 г.р., в составе террористической группировки ДНР в течение мая-июня принимал участие в вооруженном противостоянии силам АТО в городе Славянск.

В тот же день контрразведка СБУ задержала гражданина Украины «Щ», 1954 г.р., который в составе террористической группировки ЛНР принимал участие в боевых действиях против украинских военных на территории Луганщины.

В отношении задержанных ведутся оперативно-следственные действия, подчеркнули в ведомстве.

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