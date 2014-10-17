Порошенко проводит двухстороннюю встречу с Путиным

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства в "Твиттере".

Розпочалася зустріч Президента України Петра Порошенка з Президентом РФ Володимиром Путіним — APU (@APUkraine) 17 октября 2014

Напомним, что сегодня в рамках саммита ASEM украинский и российский президенты уже дважды проводили встречи в широком формате.