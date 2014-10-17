Порошенко проводит двухстороннюю встречу с Путиным

18:28, 17 октября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко проводит двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в Милане.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства в "Твиттере".

Напомним, что сегодня в рамках саммита ASEM украинский и российский президенты уже дважды проводили встречи в широком формате.

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