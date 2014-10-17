Силы АТО заставили боевиков отступить близ Смелого
Ситуация на блокпосту вблизи н.п. Смелое в Луганской области стабилизировалась, силы АТО отбросили врага.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«На блокпосту возле с. Смелое в Луганской области, где несколько дней были бои, ситуация стабилизировалась, враг отброшен. Наши позиции укреплены, получено подкрепление», - сказал он.
Лысенко добавил, что «угрозы оттуда мы не видим».
Также он отметил, что «по данным, которые я получил за 15 минут до начала брифинга, которые передал штаб АТО, сегодня там было спокойно, никаких вооруженных столкновений там не было, ночь также прошла спокойно».
«Информация об окружении наших бойцов и гибели большого их количества не отвечает действительности», - заявил он.
Читайте такжеЗа сутки на Донбассе погибли 3 военных, 10 - раненыСпикер СНБО также сообщил, что в районе Смелого «сутки тому назад там действительно был подбит наш танк и два наших БТРы, которые эвакуированы, танк остался на месте».
«Во время того боя погиб механик-водитель боевой машины. Сейчас контроль за этим районом осуществляется украинскими военными. Те, кто нападал, понесли большие потери», - заверил Лысенко.