Премьер допускает введение визового режима с Россией
22:40, 15 октября 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсения Яценюк не исключает, что в случае необходимости визового режима с Россией, в качестве дополнительного средства контроля, он будет введен.
Премьер допускает введение візов / ГНСУ
Об этом он заявил в программе ”шустер live” на ”24 канале” в среду вечером.
”Если надо будет ввести дополнительные средства контроля, в том числе и визовый режим, то он будет введен”, - сказал он.
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Он также сообщил, что на границе и таможне работает специальная система контроля перемещения россиян, прибывающих в Украину.
В частности, по его словам, в аэропорту ”Борисполь”, в основных транспортных коммуникациях работают специальные группы, благодаря действиям которых многие россияне, которые приезжают в Украину без установленной цели, отправляются обратно.
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