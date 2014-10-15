Премьер допускает введение визового режима с Россией



Об этом он заявил в программе ”шустер live” на ”24 канале” в среду вечером.

”Если надо будет ввести дополнительные средства контроля, в том числе и визовый режим, то он будет введен”, - сказал он.

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Он также сообщил, что на границе и таможне работает специальная система контроля перемещения россиян, прибывающих в Украину.

В частности, по его словам, в аэропорту ”Борисполь”, в основных транспортных коммуникациях работают специальные группы, благодаря действиям которых многие россияне, которые приезжают в Украину без установленной цели, отправляются обратно.