Под люстрацию попадет более широкий круг чиновников из-за новой версии закона

В законе об очищении власти, который 15 октября был опубликован в газете "Голос Украины", среди критериев люстрации появилась работа на должностях, которых не было в версии, проголосованной депутатами 16 сентября, сообщает «Украинская правда».

Теперь под люстрацию, в частности, попадают чиновники, которые во времена Виктора Януковича работали не менее года на должностях председателя Совета министров Крыма, главы областной, Киевской или Севастопольской городской государственной администрации, их первых заместителей и заместителей. (Статья 3, часть 1, пункт 9).

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Тем временем в версии, опубликованной одним из авторов закона, депутатом Юрием Деревянко сразу после голосования в Верховной Раде, в этом пункте указывались лишь первые заместители указанных чиновников - обычные отсутствовали.

Кроме того, описывая нормы закона, Деревянко также указал только первых, но не обычных заместителей указанных чиновников.

Также в новой версии отдельно описаны главы районных администраций Киева - в версии Деревянко их также не было.