The Washington Post: Китайский лидер подписал торговые соглашения с РФ в страдающей от санкций Москве

Об этом сообщает Майкл Бирнбаум в своей статье, которая называется «Китайский лидер подписал торговые соглашения с Россией во время своего визита в страдающую от санкций Москву», опубликованной в американской газете The Washington Post.

Эти договора, которые охватывают сферы от энергетики и финансов до обороны, были последними соглашениями в рамках экономического партнерства, которое в этом году значительно усилилось на фоне украинского кризиса, поскольку Запад решил закрыть России доступ к финансовым рынкам. Путин встретился с китайским премьером Ли Кэцяном во вторник в Москве, чтобы подвести итоги его трехдневного визита, во время которого обе страны обязались продолжать развивать свои быстро расширяющиеся связи.

Две страны разделяют авторитарный подход к инакомыслию, взаимные подозрения к Соединенным Штатам и 2600-километровую границу, объемы торговли через которую быстро растут. Новые соглашения были подписаны на этой неделе вскоре после того, как Китай похвалил Путина за то, как он справляется с украинским конфликтом, а китайские лидеры должны были противостоять протестующим в Гонконге.

«У нас действительно большие планы», – сказал Путин Ли Кэцяну во вторник. «Мы – естественные партнеры, естественные союзники. Мы соседи».

Россия, обладающая обильными запасами нефти, природного газа и угля, и Китай, ненасытный потребитель энергии, это геополитическая пара, созданная на небесах, особенно это чувствуется сейчас, когда западные партнеры России отошли в сторону в этом году после введения санкций против нее за участие в украинском конфликте. Но на самом деле им всегда было сложно заключать соглашения друг с другом, отчасти из-за жесткого стиля ведения переговоров, который характерен для обеих сторон, говорят аналитики.

Тем не менее, в этом году давление санкций усилило интерес России к партнерству с ее южным соседом. Китай, стремясь заключить сложную сделку, готов восполнить недостаток. И Россия распахнула двери перед китайскими инвестициями в нефтяные месторождения, расстелила красную дорожку перед лидерами Китая и настойчиво стимулирует зашедшие в тупик переговоры о сотрудничестве в целом ряде секторов.

«Россия имеет самую большую в мире территорию, а население Китая является самым многочисленным», – сказал Ли во вторник, согласно стенограмме, размещенной на сайте Кремля. «Только один этот факт говорит о том, что экономики двух наших стран хорошо дополняют друг друга».

Читайте также"Антисанкции" Путина вынудили Россию снять 10-летний запрет на свинину из КитаяВ рамках 38 договоров, которые были подписаны в понедельник с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, китайские банки предложили более 4 млрд. долл. инвестиций в кредитование российского бизнеса, протянув им такой необходимый спасательный круг, в то время как санкции закрыли доступ к финансированию с Запада. Правительства также окончательно оформили газовое соглашение на сумму 400 млрд. долл., заключенное в мае, подписали соглашения о сотрудничестве в космосе и заложили основу для того, чтобы Китай мог помочь России построить участок скоростной железной дороги, над чем когда-то планировали работать европейские производители.

Две страны также договорились больше использовать свои национальные валюты для ведения торговли, что должно нанести удар по доллару. Это было бы особенно выгодным для России, так как рубль упал на 19 % по отношению к доллару в этом году.

«Я еще никогда не присутствовал на церемонии, во время которой было бы подписано такое большое количество документов», – сказал Медведев в понедельник.

Европейский союз остается, безусловно, самым важным торговым партнером России, в 2013 г. товарооборот между ними составлял 410 млрд. долл. Но китайские инвестиции в Россию только за прошлый год увеличились на 15 %. Всего шесть лет назад товарооборот между двумя странами составлял 40 млрд. долл., а сейчас – 90 млрд. долл. Медведев сказал, что хочет увеличить эти показатели до 200 млрд. долл. в год.

Но не все торговые соглашения, заключенные между двумя странами, могут оказаться выгодными для России. Детали газовой сделки, подписанной в мае, не разглашаются, но российские СМИ предполагают, что Китай получил очень выгодную для себя сделку, так как Путину нужно было показать миру, что Россия может выжить в условиях, когда объемы торговли с Европой значительно сократились.

Российские переговорщики выразили надежду на то, что они смогут заключить еще одно очень важное соглашение в сфере энергетики, предусматривающее строительство газопровода в западный Китай. Но обе стороны заявили, что будут продолжать обсуждать данный вопрос этой осенью.

«С китайцами очень сложно вести переговоры, и они не собираются помогать России за счет своих собственных интересов», – сказал Александр Лукин, руководитель центра азиатских исследований при Московском государственном институте международных отношений, который обучает российских дипломатов. «Мы не идеализируем его, но Китай является дружественной страной, Европа показала себя враждебно».

В то время как США и Евросоюз объединили свои усилия, чтобы остановить Россию, и нет никаких признаков того, что в ближайшее время они могут отменить санкции, другие азиатские регионы также стали более важными для инвестиций в Россию. Южная Корея не вводила никаких экономических ограничений для России. Япония ввела санкции, но не такие жесткие, как западные страны.

«Гонконг особенно важен для России сейчас, потому что это единственный крупный финансовый центр, который не входит в зону политического влияния Запада», – сказал Василий Кашин, эксперт по Китаю в московском Центре анализа стратегий и технологий.

По его словам, переформатированные партнерские отношения, скорее всего, продержатся довольно долго.

«В отличие от любых санкций, которые могут быть введены или отменены политиками, это является своего рода необратимым процессом», – сказал Кашин. «Во время этого кризиса россияне будут строить новые отношения с новыми партнерами, и даже после того как эти нынешние политические условия изменятся, новые отношения, скорее всего, не вернутся в исходную точку».