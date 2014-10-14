Порошенко и Путин согласовали повестку дня и формат встречи в Милане

Президент Украины Петр Порошенко и президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердили во время телефонного разговора необходимость неукоснительного соблюдения договоренностей о прекращении огня и отводе войск.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Читайте такжеЛавров обещает, что Путин в Милане разъяснит ЕС действия России в отношении Украины Как отмечается в сообщении, собеседники согласовали повестку дня и формат встречи во время саммита АСЕМ, который состоится 16-17 октября в Милане.

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