Порошенко и Путин согласовали повестку дня и формат встречи в Милане
22:27, 14 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердили во время телефонного разговора необходимость неукоснительного соблюдения договоренностей о прекращении огня и отводе войск.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Как отмечается в сообщении, собеседники согласовали повестку дня и формат встречи во время саммита АСЕМ, который состоится 16-17 октября в Милане.
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