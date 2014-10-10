В Луганске боевики "задержали" нардепа "за сотрудничество с украинской властью"

Тихонов находился в своём доме, в Луганске по улице Будённого, напротив средней школы №44, сообщает "Информатор" со ссылкой на собственный источник.

Читайте такжеВ Донецке боевики похитили судью апелляционного админсудаКак отмечается, поводом для задержания стало «сотрудничество с киевскими властями».

Справка. Тихонов является бывшим главой Луганского облсовета. Он также стал одним из первых украинских политиков, кто начал говорить о «федерализации».