В Луганске боевики "задержали" нардепа "за сотрудничество с украинской властью"
16:20, 10 октября 2014Политика
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Вечером 9 октября боевики «Луганской народной республики» захватили народного депутата Украины от Партии регионов Виктора Тихонова.
Тихонова захватили боевики / cxid.info
Тихонов находился в своём доме, в Луганске по улице Будённого, напротив средней школы №44, сообщает "Информатор" со ссылкой на собственный источник.
Читайте такжеВ Донецке боевики похитили судью апелляционного админсудаКак отмечается, поводом для задержания стало «сотрудничество с киевскими властями».
Справка. Тихонов является бывшим главой Луганского облсовета. Он также стал одним из первых украинских политиков, кто начал говорить о «федерализации».
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