Вместо Порошенко на саммит СНГ может отправиться украинский посол
16:22, 09 октября 2014Политика
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Климкин пообещал решить данный вопрос к завтрашнему дню.
Украину в Минске могут представить на уровне посла / cis.minsk.by
Украина на саммите СНГ, который состоится 10 октября в Минске, скорее всего, будет представлена на уровне посла в Беларуси.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом журналистам сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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«Скорее всего, это будет наш посол в Минске (Михаил Ежель – УНИАН). Он формально примет участие в этом заседании, но в значительной степени этот логистический вопрос будет решен к завтрашнему дню», - отметил министр.
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