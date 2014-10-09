Порошенко не будет принимать участия в саммите СНГ в Минске - помощник Путина

Как сообщает ТАСС, уровень представительства Украины пока не определен, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В ежегодном саммите СНГ примут участие президенты практически всех стран-членов, за исключением президента Украины", - сообщил он. "Украина будет представлена не на президентском уровне", - сказал Ушаков. "Кто-то Украину представлять будет, а кто - пока не понятно", - добавил он.

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Напомним, 8 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина в ближайшее время определится с уровнем своего представительства на саммите глав государств СНГ, который состоится 10 октября в Минске.

Глава украинского МИД выразил убеждение, что "Украина, конечно, должна быть представлена там, но что касается уровня представительства - об этом будет объявлено в ближайшее время".

Между тем сам Климкин участия в этом мероприятии принимать не планирует. "Я не планирую поездку в Минск и встречу министров иностранных дел, потому что я нахожусь здесь, в Брюсселе", - объяснил он.