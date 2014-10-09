Порошенко не будет принимать участия в саммите СНГ в Минске - помощник Путина
Президент Украины Петр Порошенко не будет принимать участия в саммите СНГ в Минске 10 октября, на который соберутся лидеры практически всех стран Содружества.
Как сообщает ТАСС, уровень представительства Украины пока не определен, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В ежегодном саммите СНГ примут участие президенты практически всех стран-членов, за исключением президента Украины", - сообщил он. "Украина будет представлена не на президентском уровне", - сказал Ушаков. "Кто-то Украину представлять будет, а кто - пока не понятно", - добавил он.
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Напомним, 8 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина в ближайшее время определится с уровнем своего представительства на саммите глав государств СНГ, который состоится 10 октября в Минске.
Глава украинского МИД выразил убеждение, что "Украина, конечно, должна быть представлена там, но что касается уровня представительства - об этом будет объявлено в ближайшее время".
Между тем сам Климкин участия в этом мероприятии принимать не планирует. "Я не планирую поездку в Минск и встречу министров иностранных дел, потому что я нахожусь здесь, в Брюсселе", - объяснил он.