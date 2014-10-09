В Северодонецке откроют единственный уцелевший на Донбассе аэропорт

Как отмечается в сообщении, с начала боевых действий на Донбассе международный аэропорт г. Луганска захвачен боевиками так называемой «ЛНР», разрушен и не пригоден для использования. Международный аэропорт Донецка, построенный к Евро-2012, на сегодня контролируется украинскими военными, за него ведутся ожесточенные бои, взлетная полоса и технические помещения разрушены или сильно повреждены.

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Единственный уцелевший на Донбассе аэропорт, который мог бы осуществлять регулярные внутренние и международные рейсы, остался в Северодонецке. Он принадлежит ПАО “Укртрансгаз” и не функционирует, поскольку не является профильным для работы общества.

Сегодня председатель Луганской ОГА геннадий Москаль провел переговоры с председателем правления ПАО “Укртрансгаз” Игорем Прокоповым о передаче аэропорта на баланс облгосадминистрации. Необходимые документы уже готовятся в соответствии с украинским законодательством. После передачи ОГА примет все меры для запуска Северодонецкого аэропорта и осуществления регулярных воздушных перевозок, в первую очередь в Киев, говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны объяснили, почему нельзя отдать боевикам Донецкий аэропорт.