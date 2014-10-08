В воскресенье в Украину прибудут еще 40 наблюдателей ОБСЕ

00:14, 08 октября 2014
Политика
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В Украину в воскресенье, 12 октября, прибудут еще 40 наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

обсе / OSCE

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Украине в Twitter.

"СММ на пути к увеличению численности своих наблюдателей до 500. Мы с нетерпением ждем прибытия 40 наблюдателей в воскресенье", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко хочет, чтобы количество наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине увеличилось до 1500 человек.

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