Вооруженным силам доверяют 64,3% украинцев, милиции - 22,7% - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 10 сентября 2014 года.

В то же время опрос засвидетельствовал, что 63,9% респондентов доверяют Национальной гвардии, 55% – пограничным войскам, тогда как Службе безопасности Украины доверяют лишь 35,5%, милиции – 22,7%, Таможенной службе – 24,4%, налоговой милиции – 13,6%.

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Вооруженным силам выражают доверие большинство жителей всех регионов, кроме Донбасса, Национальной гвардии и пограничным войскам – большинство или относительное большинство жителей всех регионов, кроме Донбасса. Службе безопасности Украины доверяют относительное большинство жителей Западного региона, в Центральном и Восточном регионах приблизительно одинаковое количество тех, кто ей доверяет, и тех, кто не доверяет, на Юге и Донбассе СБУ чаще не доверяют. Милиции, Таможенной службе и налоговой милиции не доверяет большинство жителей всех регионов.

В целом, эффективность работы силовых структур граждане чаще оценивают как низкую - 45,6%, 35,2% - оценивают ее как среднюю и только 3,1% – как высокую.

Среди тех, кто считает эффективность работы силовых структур низкой, причиной этого чаще всего называют коррупцию - 31,3%, отсутствие надлежащего финансирования и материально-технического обеспечения - 23,7%, непрофессиональное руководство - 20,5%.

Несмотря на высокий уровень доверия, лишь 10,5% опрошенных считают, что украинская армия способна выполнять функции защиты государства от внешней агрессии в полной мере, 60,3% – что способна выполнять эти функции частично, а 20,8% – что совсем не способна. Лишь 30,2% респондентов считают, что Вооруженные силы и другие военные формирования Украины способны надежно защитить суверенитет государства от военных угроз (47,6% придерживаются мнения, что не способны).

Создание Нацгвардии поддерживает подавляющее большинство респондентов (71,8%), как и создание отрядов территориальной обороны (66,2%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 10 сентября 2014 года. Было опрошено 2014 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.