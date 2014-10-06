За сутки в зоне АТО погиб 1 военный, 13 - получили ранения

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, 13 - получили ранения.

Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Читайте такжеПорошенко назвал количество погибших за время АТО Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, еще 6 получили ранения.

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