За сутки в зоне АТО погиб 1 военный, 13 - получили ранения
12:51, 06 октября 2014Политика
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За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, 13 - получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, еще 6 получили ранения.
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