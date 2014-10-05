Луценко рассказал, когда в Крыму и на Донбассе доизберут своих депутатов

Десять избирательных округов в Крыму и двадцать на Донбассе доизберут своих народных депутатов в парламент после того, как туда вернется украинская власть.

Об этом заявил председатель партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко и напомнил, что 26 октября на досрочных парламентских выборах украинский народ изберет 420 народных депутатов из 450.

«Мы не собираемся признавать оккупированные территории не нашей землей. Сейчас Луганщину будут представлять 5 депутатов-мажоритарщиков, а Донецкую область - 12. Пока парламент будет иметь пустые кресла, которые заполнятся после того, как над Донецком, Луганском и Крымом снова будет наш флаг», - цитирует Луценко пресс-служба "Блока Петра Порошенко".

Политик также призвал граждан обязательно прийти на выборы и показать собственное неравнодушие к будущему государства.

Читайте такжеТягнибок: Выборы на Донбассе, где не действуют украинские законы - это фарс«В нашем партийном списке только 20 процентов тех, кто уже был народным депутатом. Да, часть нашей команды, которая уже была в парламенте, поборется за право вернуться туда в мажоритарных округах. И лишь от воли людей зависит, произойдет это или нет. Но в парламент надо выбирать не «новых» или «старых». В парламент надо выбирать прежде всего компетентных», - подчеркнул Луценко.